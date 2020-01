Con la vittoria in Emilia abbiamo guadagnato tempo, ma usarlo non sarà facile (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’abbiamo sfangata. L’Emilia democratica e antifascista ha alzato una barriera contro Salvini. La paura della destra, la cultura e la tradizione democratica degli Emiliani, il buon funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici di quella terra ci hanno regalato, a noi, a tutti gli italiani, di tutte le sinistre, ancora un po’ di tempo.E le Sardine, come anche i ragazzi di Fridays for future e le donne che animano le piazze da anni, ci hanno fatto capire che ancora possibile una politica delle persone in carne e ossa, che è possibile battere la Bestia mediatica della destra nazionalista e forcaiola. Dunque abbiamo guadagnato tempo, come lo avevamo guadagnato con la formazione del governo Conte bis. Ma il tempo va riempito. E i dati elettorali ci dicono che i problemi sono ancora tutti lì, da affrontare e risolvere, interrogativi grandi ... huffingtonpost

