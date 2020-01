Con Jennifer Lopez. Bomba Francesco Monte. Il nuovo lavoro con lei: le foto (Di lunedì 27 gennaio 2020) Per Francesco Monte il periodo non concede un equilibrio. Alti e bassi per il moro, che è stato recentemente tirato dentro uno scandalo su cui si era taciuto. Oggi viene riaperto quel capitolo, ma Francesco Monte trova subito il modo per incassare il colpo e rialzarsi. Lo scandalo è stato definito “cannagate” ed è avvenuto a ‘L’Isola dei Famosi’, quando la Henger ha accusato l’ex tronista di aver portato con sé della droga all’interno del programma. Tutto era stato messo a tacere, ma nel recente lavoro che ha interessato la showgirl, ovvero nel brano e nel video del rapper Sciarra, pubblicato su YouTube il 7 Gennaio, si fa un chiaro riferimento al cannagate: “Sciarra dice ok, sempre tutto ok. Non odiarmi, hey, per il cannagate! Sono Eva Henger, forse mi conosci, smetti di guardarmi, hai tutti gli occhi rossi”. Il riferimento è chiaro e Francesco Monte non sembra aver preso ... caffeinamagazine

reclu : Me urge un Brad Pitt/Jennifer Aniston, pero con Alex Turner/Alexa Chung. - Unf_Tweet : #JenniferTarazona di #90giorniperinnamorarsi è in Italia: come è finita la sua storia con Tim? - zazoomnews : Jennifer Tarazona di 90 giorni per innamorarsi è in Italia: come è finita la sua storia con Tim? - #Jennifer… -