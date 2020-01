Como, contrabbando di abiti griffati per 1 milione di euro: tre denunce (Di lunedì 27 gennaio 2020) Smascherato dalla Guardia di Finanza di Como un contrabbando per oltre 1 milione di euro di capi griffati dalla Svizzera. Scoperta l’importazione sul territorio nazionale di abbigliamento, in totale evasione dei dazi doganali. I vestiti venivano acquistati da un cittadino cinese in un noto centro commerciale di Mendrisio. Denunciate tre persone. (Lapresse) Redazione  ilgiornale

