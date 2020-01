Come Salvini ha commentato il voto in Emilia Romagna e in Calabria (Di lunedì 27 gennaio 2020) Matteo Salvini scende in sala stampa dopo la prima proiezione televisiva delle Regionali Emiliano-romagnole. Maglioncino di lana color carta da zucchero, divisa degli ultimi giorni di campagna elettorale, il capo della Lega ringrazia gli elettori che sono andati a votare. "Di solito i politici non commentano exit poll, grazie a chi oggi ha votato", premette, citando la "lezione" di Giorgio Gaber, "libertà è partecipazione". "Avendoci messo sangue, anima, ascolto, e avendo fatto migliaia di chilometri, mi prendo un pezzettino di merito di aver ri-coinvolto tante persone", aggiunge. Poi il segretario leghista esulta per il risultato in Calabria, dove la candidata di FI sostenuta da tutto il centrodestra, Jole Santelli, è in netto vantaggio. Per quanto riguarda la battaglia delle battaglie, l'Emilia Romagna, Salvini evita la parola sconfitta. E a chi glielo chiede dice che "assolutamente ... agi

