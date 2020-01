Come nessuna la fotocamera del Samsung Galaxy S20 Ultra: i dettagli del giorno (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sono arrivate le certificazione FCC per i Samsung Galaxy S20 e S20 Plus, ma non ancora per il Samsung Galaxy S20 Ultra, il device del trio che più degli altri due, senza volerli sminuire, sta catturando l'attenzione degli appassionati. Un altro importante indizio è appena stato divulgato da Ice universe su Twitter, proprio relativamente al modello più performente. Il telefono monterà una fotocamera da 108MP con quasi nessun ritardo nell'atto dello scatto. I dettagli saranno incredibili, e, cosa più importante, l'HDR verrà attivato automaticamente. Il Samsung Galaxy S20 Ultra, insieme ai Samsung Galaxy S20 e S20 Plus, sarà presentato l'11 febbraio. Sappiamo che chi procederà subito al pre-ordine dei Samsung Galaxy S20 Ultra e S20 Plus riceverà in omaggio le nuove Galaxy Buds+, anche se ancora non sappiamo in quali mercati verrà attivata la promozione. Per quanto riguarda le ... optimaitalia

