Come in Emilia-Romagna gli elettori M5S hanno votato per il PD e Bonaccini (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gli elettori del Movimento 5 Stelle vanno a sinistra e sono stati uno dei fattori determinanti per vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. E’ quanto emerge, in estrema sintesi da uno studio dell’Istituto Cattaneo di Bologna che ha analizzato i flussi elettorali su 4 città (Forlì, Ferrara, Parma, Ravenna) dalle europee 2019 alle regionali 2020. La ricerca mette in rilievo il “ruolo determinante dei 5 Stelle sull’esito del voto”. Infatti, secondo l’istituto bolognese, i due principali sfidanti, ovvero, Stefano Bonaccini, per il centrosinistra, e del e Lucia Borgonzoni, per il centrodestra, “hanno fatto quasi il pieno dei rispettivi elettorati, quindi le scelte degli elettori delle terze forze si sono rivelate decisive”. Come in Emilia-Romagna gli elettori M5S hanno votato per il PD e Bonaccini Molti elettori pentastellati – il ... nextquotidiano

