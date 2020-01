Clizia Incorvaia e Andrea Denver si sono baciati al GF Vip (VIDEO) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Grande Fratello Vip: Andrea Denver e Clizia Incorvaia si sono baciati nella notte Nella notte è arrivato un bacio tra Clizia Incorvaia e Andrea Denver. I due concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip hanno avuto un avvicinamento ‘costretto’. I personaggi famosi si sono divisi in coppie per interpretare Grease e hanno messo su una coreografia all’altezza. Tutti hanno ballato e si sono scatenati: Clizia Incorvaia e Andrea Denver si sono rivelati i più coinvolgenti sulle note di ‘You’re the one that I want’ e durante l’esibizione il bel modello italiano che lavora in America non le ha mai staccato gli occhi di dosso. L’atmosfera si è riscaldata quando i loro visi si sono sfiorati, applauditi da tutti i loro compagni d’avventura del Grande Fratello Vip. Questo potrebbe essere l’inizio di qualcosa? Il VIDEO del bacio tra Clizia ... lanostratv

whereaewmyrings : RT @papagena22: Paolo Ciavarro rivela di non provare alcun tipo di attrazione nei confronti di Clizia Incorvaia. #GFVIP