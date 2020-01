Clima, Istituto Superiore di Sanità: “Urgente invertire la rotta, a rischio la salute dei bambini” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Clima e salute, un binomio ormai indissolubile. Se ne discute all’Istituto Superiore di Sanità con l’occasione di una tavola rotonda dedicata alla riflessione sul rapporto The Lancet Countdow on Health and Climate Change pubblicata su The Lancet, frutto della collaborazione tra 120 esperti di 35 istituzioni di tutto il mondo – tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Banca Mondiale, il University College di Londra e l’Università di Tsinghua – che ha analizzato 41 indicatori chiave, suggerendo quali azioni intraprendere per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Il nostro Paese, secondo Lancet tra i primi posti in Europa e undicesima nel mondo, per mortalità da polveri sottili, è anche un laboratorio straordinario, grazie alla sua posizione geografica e all’estrema eterogeneità meteo-Climatica, per poter studiare e mettere a punto strategie e azioni ... meteoweb.eu

UnicaRadio : Uno studio ricostruisce 120 mila anni di clima artico Uno studio dell’Istituto di scienze polari ha prodotto il pr… - Fondazione_AP : Si è concluso il progetto “Ricominciamo da...scuola”, in collaborazione con l’impresa sociale @WegaFormazione Obie… - liberascienza : Clima artico: ricostruiti 120mila anni di storia di ghiaccio marino Uno studio dell’Istituto di scienze polari del… -