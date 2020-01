Ciclocross, i convocati dei Paesi Bassi per i Mondiali di Dubendorf: van der Poel guida una spedizione di stelle (Di lunedì 27 gennaio 2020) A meno di una settimana dall’inizio della rassegna iridata di Ciclocross che si terrà a Dubendorf, in Svizzera, i Paesi Bassi, nazione faro della disciplina, hanno diramato la lista dei convocati per la manifestazione. Sarà un all star team, quello orange, dato che schiereranno i grandi favoriti delle prove riservate agli uomini Elite, alle donne Elite e alle donne juniores e hanno buonissime chance di conquistare il titolo iridato anche tra le donne e gli uomini U23. Ovviamente il nome che salta all’occhio per primo è quello di Mathieu van der Poel, campione del mondo in carica degli uomini Elite, che difenderà il suo titolo affiancato da Lars van der Haar, Corné van Kessel, Joris Nieuwenhuis, David van der Poel, Sieben Wouters e Stan Godrie. Complessivamente di qualità ancora maggiore è la selezione che i tulipani schiereranno al via della prova Elite femminile. Ben ... oasport

