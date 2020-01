Ciclismo, vuoi pedalare con Lance Armstrong? L’esperienza da 30mila dollari: il texano lancia la discussa proposta (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lance Armstrong ha indubbiamente segnato un’epoca del Ciclismo, ha conquistato sette Tour de France ma poi si è scoperto che tutto era falso perché lo stesso ciclista confessò di aver usato sostanze dopanti: i trionfi alla Grande Boucle gli vennero tolti ma il furto sportivo rimane a tutti gli effetti nella storia del pedale. Lo statunitense ha dichiarato di avere avuto delle difficoltà economiche dopo la sua ammissione e di essersi “salvato” soltanto grazie all’investimento vincente in Uber (servizi di trasporti automobilistici privati, azienda quotata in borsa) e ha dunque deciso di lanciare il progetto “The Move Mallorca 2020”. In cosa consiste? Cinque giorni di pedalate in compagnia proprio di Lance Armstrong, nella località spagnola nel mese di settembre. Tutto alla modica cifra di 30mila dollari (circa 27mila euro). Soltanto dodici eletti ... oasport

