Ciclismo | Richie Porte | “Da australiano è fantastico vincere il Tour Down Under”

Richie Porte ha trionfato nel Tour Down Under 2020. Il tasmaniano ha staccato tutti gli altri uomini di classifica e ha conquistato la maglia ocra. Dopo il successo del 2017 il ciclista della Trek-Segafredo è stato capace di ripetersi. Il 34enne è arrivato ininterrottamente sul podio della gara World Tour australiana dal 2015. In un'intervista, ripresa anche da Cyclingnews, Richie Porte ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria al Down Under di quest'anno:"Ho avuto un buon periodo di due mesi a Tassie, allenandomi bene con i miei compagni. Devo ringraziare mia moglie che è stata fantastica, si è presa cura del nostro bambino. Tutto è andato bene ed è bellissimo tornare qui e vincere il Tour Down Under". Il tasmaniano ha dimostrato di essere in gran forma sin dalla prima parte della stagione:"Ognuno ha le sue opinioni sul picco e cose del genere, ma ...

