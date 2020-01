Ciccio Graziani: “Richiamate Allegri, la Juve è messa male” (Di lunedì 27 gennaio 2020) La sconfitta subita ieri sera dalla Juve contro il Napoli non è passata inosservata tra i tifosi bianconeri, nonostante Sarri abbia detto di non essere assolutamente preoccupato Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, piuttosto allarmato della prestazione offerta non solo ieri sera dalla squadra “Richiamate il soldato Allegri!! Non ho mai visto la Juventus messa così male su tutti gli aspetti, stanno scherzando con il fuoco” Parole rivolte ovviamente all’allenatore della Juve che non si sta dimostrando, a suo dire, all’altezza delle aspettative ilnapolista

