Chi ha vinto e chi ha perso davvero le elezioni regionali in Emilia-Romagna (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le elezioni regionali in Emilia-Romagna hanno visto l'affermazione di Stefano Bonaccini, candidato del centrosinistra, e il primato tra le liste del Pd, davanti alla Lega. Ma come sono andati i partiti rispetto alle precedenti regionali del 2014 e rispetto alle più recenti elezioni europee del 2019? Vediamo chi ha guadagnato e chi ha perso più consensi. fanpage

NicolaPorro : ??? #elezioniregionali, chi ha vinto e chi ha perso. Cosa ci lascia la nottata elettorale in 6?? punti. L’analisi di… - gennaromigliore : #Bonaccini ha trascinato la coalizione e ha vinto. Ha vinto il buon governo e ha perso chi voleva solo una vetrina demagogica - you_trend : Chi ha vinto nei comuni dell' #EmiliaRomagna? La #mappa evidenzia (in chiaro) i comuni che nel 2019 erano stati vin… -