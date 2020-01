Chi era GiGi, la figlia di Kobe Bryant morta con il padre nel drammatico incidente in elicottero (Di lunedì 27 gennaio 2020) Chi era Gianna Bryant, la figlia di Kobe morta a tredici anni insieme con il papà nell’incidente in elicottero che ha sconvolto il mondo dello sport. Il mondo del basket piange la morte di una leggenda e di una stella nascente, di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna Maria-Onore, di appena tredici anni al momento della morte, avvenuta il 26 gennaio. Chi era Gianna, la figlia di Kobe Bryant morta nell’incidente in elicottero GiGi, come era soprannominata, era considerata una campionessa in erba. Aveva la fortuna di essere la figlia di una campione come Kobe Bryant, ha colto l’occasione e sfruttava ogni momento per allenarsi, per affinare la tecnica, per prendere confidenza con il pallone e il canestro. Le testimonianze social non lasciano dubbi sulle potenzialità della figlia d’arte, che in un video virale sulla rete manda lungo il papà Kobe con una ... newsmondo

