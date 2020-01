Che fine ha fatto Sergio Sylvestre di Amici? Cosa fa oggi il “gigante buono” [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Classe 1990, Sergio Sylvestre è stato il vincitore della quindicesima edizione del talent “Amici” di Maria De Filippi, dove ha incantato tutti gli spettatori con la sua voce. All’interno del programma Sylvestre ha pubblicato l’EP di debutto “Big Boy“, che ha avuto un successo internazionale. Ma Cosa farà oggi il “gigante buono“? Sergio Sylvestre, biografia e successi Soprannominato il gigante buono per i suoi due metri di altezza, Sergio Sylvestre, grazie alla voce soul e l’aria da bravo ragazzo, ha vinto la 15esima edizione di Amici. Nato a Los Angeles da mamma messicana e papà haitiano, ha iniziato la carriera come cantante dopo che un infortunio lo ha costretto a rinunciare al football americano. Nell’autunno 2016 il cantante avrebbe dovuto svolgere un tour, il Big Boy Live Tour, cancellato per altri progetti. ... velvetgossip

