Cava de’Tirreni: terza edizione del progetto “Promozione, Salute e Benessere” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCava de’Tirreni (Sa) – In considerazione delle esperienze già effettuate in passato sul territorio a tutela della promozione, Salute e benessere dei cittadini a cura di associazioni e formazioni sociali, si ripropone alla cittadinanza il progetto Sperimentale: “Promozione, Salute e Benessere a Cava de’ Tirreni”. Le precedenti esperienze hanno suscitato molto interesse tra i cittadini, coinvolgendo scuole, associazioni di volontariato, Istituzioni e privati non solo del territorio metelliano, al fine di mettere in atto azioni/attività sia sul tema della prevenzione che della promozione alla Salute della popolazione. Il tema proposto per l’edizione 2020 è: “la Prevenzione in ambito Oncologico…incidenza sul territorio metelliano”. I soggetti destinatari della proposta sono: medici di medicina generale, centri medici privati e/o convenzionati, attività ... anteprima24

