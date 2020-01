Caterina Balivo, Daniele Bossari si confessa a Vieni da Me (Di lunedì 27 gennaio 2020) Caterina Balivo apre la settimana di Vieni da Me con Daniele Bossari che si sottopone all’intervista della Cassettiera. La bella presentatrice si presenta in studio con un maxi completo, blusa e gonna importante e abbondante, a strisce bianche e nere e nelle Storie di Instagram si lamenta con ironia che è stata costretta a “coprirsi”. La puntata si è frizzantina. Non sono mancati piccoli imbarazzi e confessioni toccanti. Infatti, tra gli argomenti trattati da Bossari c’è anche la depressione di cui ha sofferto in passato. L’intervista comincia subito con una piccola gaffe dell’ex gieffino che nomina il marchio dell’azienda di famiglia. La Balivo non gliela fa passare liscia e lo bacchetta: “Ora abbiamo fatto pubblicità occulta, siamo su Raiuno non mi far fare figure”. Per la moglie Filippa Lagerback, Bossari ha solo parole splendide: ... dilei

