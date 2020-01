Catania, il padre picchia la madre, la bambina chiama la polizia: indagato per maltrattamenti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Una bambina ha chiamato il 112 spaventata dalla lite tra il padre e la madre: l’uomo aveva perso il controllo, colpendo la moglie in fronte con un mazzo di chiavi e mandando in frantumi mobili e oggetti in casa. È accaduto a Catania, in un appartamento del quartiere quartiere Picanello. La polizia ha mandato tre volanti sul posto e ha informato il pm di turno, secondo quanto previsto dalle norme del “codice rosso” contro la violenza domestica e di genere. Gli agenti intervenuti hanno trovato sul divano uno sfollagente, che è stato sequestrato. Visto lo stato dell’abitazione, è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi fotografici. La madre della bambina, trovata con diversi graffi sul volto, ha raccontato che le liti col marito andavano avanti da anni, anche di fronte alle figlie, e spesso sfociavano in aggressioni fisiche nei suoi confronti. Nonostante ... ilfattoquotidiano

