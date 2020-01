Castellamare di Stabia e lo scontrino choc, 80 euro per nove caffè, la denuncia di un politico “Il caffè più costoso della storia. Ladri” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Secondo il consigliere dei Verdi Campano, Francesco Emilio Borrelli, è stato “Il caffè più costoso della storia. Siete dei ladri“. Francesco Emilio Borelli ha raccontato di essersi presentato alla cassa di un bar di Castellamare di Stabia e di aver ricevuto dalla titolare del locale uno scontrino di 80 euro per nove caffè. Il consigliere campano ha denunciato l’accaduto in una diretta Facebook nella quale si vede il politico che si avvicina a un vigile e chiede il suo intervento, poi, dopo pochi minuti si è presentato al comando della Guardia di Finanza per denunciare l’accaduto. LA VERSIONE DELLA TITOLARE DEL BAR PERO’ RENDE LA VICENDA PIU’ COMPLESSA… La titolare del bar però ha raccontato una vicenda un po’ più complessa. Borelli aveva occupato una sala del locale per un paio d’ore con circa una ventina di sostenitori, di questi sostenitori nove avevano preso un ... baritalianews

SirCambiaNome : @Pirichello Per sbaglio ti è caduta la sigaretta sulla foto mentre fumavi e si è bruciato il pezzo di foto dove c'e… - nonnoenry56 : @FBiasin Devi essere orgoglioso,già che ci sei porta il mitico Papà a Castellamare di stabia,il paese di Gigio Don… - dicofilo : RT @peppeiannicelli: Che si chiami zeppola, che si chiami graffa poco m'importa. Quella con le patate di Capperi che Pizza, a Castellamare… -