Case popolari, Osnato: “Gestioni pessime da Aler a Mm, in crisi la tenuta economica del sistema” (Di lunedì 27 gennaio 2020) "Aler ha avuto gestioni pessime, ma è evidente che non bastava affidare le Case comunali a Mm per risolvere tutto". È la riflessione di Marco Osnato, deputato ed ex direttore dell'area gestionale dell'Azienda lombarda di edilizia residenziale, dopo il caso di assegnazioni dubbie di abitazioni di pregio, alcune delle quali nel centro storico, a dipendenti di Metropolitana milanese. "Non difendo Aler in contrapposizione a Mm", ha spiegato il parlamentare a Fanpage.it, "ma è stato grave farne una questione politica. Bisogna ragionare sulla tenuta economica del sistema". fanpage

fattoquotidiano : Ferrara, il sindaco leghista: “Case popolari prima ai ferraresi”. Ma suo vice con stipendio da 4.800 euro non lasci… - matteosalvinimi : #Salvini: @BorgonzoniPres vuole sistemare le 5000 case popolari non a norma per darle ai cittadini. ??… - matteosalvinimi : #Salvini: 5.000 case popolari in Emilia-Romagna che non sono inutilizzate perché non a norma. Vanno sistemate, e ch… -