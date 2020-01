Casa Sanremo: Dream SPAce, la Temporary SPA della Casa del Festival (Di lunedì 27 gennaio 2020) Casa Sanremo 2020: firmata la prestigiosa partnership con Rai e Rai Pubblicità, annunciata la scorsa settimana, Casa Sanremo presenta un’altra novità per questa tredicesima edizione. Per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, in occasione della 70ma edizione, sarà realizzata una Temporary SPA, la Dream SPAce, un luogo dedicato al relax e al benessere. Sin dalla prima edizione, il Consorzio Gruppo Eventi ha realizzato un’area deputata all’evasione e alla tranquillità in cui gli ospiti potessero dedicarsi un po’ di tempo lontano dal caos, in zone di grande valore esperienziale. L’edizione 2020 vede amplificarsi l’idea: nasce la Dream SPAce. Uno spazio, situato al secondo livello del Palafiori, nel quale si potrà ritrovare l’armonia interiore, lontani dal caos e dal frastuono esterno, grazie innanzitutto al trattamento olistico che fonde 8 delle migliori tecniche di massaggio ... 2anews

