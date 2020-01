Carabinieri arrestati per corruzione: erano agli ordini del clan (Di lunedì 27 gennaio 2020) Carabinieri arrestati per corruzione a Napoli: le indagini hanno rivelato che i militari dell'Arma arrestati oggi erano asserviti al clan Puca, operante a Sant'Antimo, nella provincia partenopea. Secondo gli inquirenti, i Carabinieri avrebbero assicurato una sorta di immunità sul territorio ai membri del clan camorristico; in manette è finito anche l'ex presidente del consiglio comunale di Sant'Antimo. I Carabinieri corrotti hanno anche sabotato e intimidito un maresciallo che si opponeva all'azione del clan sul territorio. fanpage

