Campagna, il monito del Prefetto nel Giorno della Memoria: “Ribellatevi ai soprusi affinché gli orrori del passato non si ripetano” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiCampagna (Sa) – “Non abbassate mai la guardia dinanzi ai dilaganti e moderni fenomeni di odio che hanno alla base lo stesso odio che generò la nascita dei lager nazisti”. Si è rivolto così, agli oltre cento studenti delle scuole superiori di Campagna, il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, giunto questa mattina, insieme a studenti, associazioni e autorità civili e militari, nella cittadina della Valle del Sele, in occasione della Giornata della Memoria che si è svolta nella Cattedrale di Santa Maria della Pace. “Tocca a tutti noi ed in particolare alle nuove generazioni – ha spiegato Russo – il compito di combattere l’odio e l’ignoranza con gli strumenti della cultura e della Memoria, indignandosi dinanzi ad ogni forma di ingiustizia e sopruso affinché l’orrore dell’olocausto non si ripeta mai più”. Parole forti quelli del Prefetto di ... anteprima24

