Calzedonia: nel 2019 fatturato sale a 2,4 mld (+4,7%) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Milano, 27 gen. (Adnkronos) – Nel 2019 sale il fatturato del Gruppo Calzedonia, che raggiunge i 2.411 milioni di euro, con un aumento del 4,7% a cambi correnti e del 4,4% a cambi costanti rispetto ai 2,3 mld circa al 31 dicembre 2018. Durante l’esercizio, riporta la compagnia, aumenta in modo sensibile anche la quota di fatturato estero, che ha raggiunto il 56% del totale.Lo sviluppo di punti vendita sia all’estero che in Italia non si ferma: nel 2019 il saldo delle aperture è di 188 nuovi punti vendita, di cui 138 all’estero. I paesi in cui le aperture sono state più numerose sono Cina, Russia, Francia, Germania, Giappone e Stati Uniti. Al 31 dicembre, operavano con marchi del gruppo (Intimissimi, Calzedonia, Signorvino, Atelier Emé, Falconeri) un totale di 4.859 punti vendita, di cui 3.103 all’estero e 1.756 in Italia.L'articolo Calzedonia: nel 2019 ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Calzedonia: nel 2019 fatturato sale a 2,4 mld (+4,7%) (2)... - TV7Benevento : Calzedonia: nel 2019 fatturato sale a 2,4 mld (+4,7%)... - BluVolleyVr : Ai gialloblù non basta la reazione trovata nel terzo set. Piacenza passa per 3-1. ??Stoytchev: 'Dobbiamo essere più… -