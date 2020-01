Calendario Sci alpino 28 gennaio-2 febbraio: orari, programma, tv, calendario gare Schladming, Garmisch e Rosa Khutor (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tutto è pronto per un’altra settimana quanto mai ricca di eventi per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Gli uomini, infatti, si divideranno tra lo spettacoalre slalom in notturna di Schladming di domani ed il weekend di Garmisch-Partenkirchen con la classica discesa e un gigante, mentre il Circo Bianco al femminile sarà di scena a Rosa Khutor, in Russia, per altre due prove veloci dopo le tre disputate a Bansko e gareggeranno in una discesa e un in supergigante. Un’altra ghiotta occasione per le nostre portacolori di ben figurare con Sofia Goggia a trascinare tutta la squadra mentre Nicol Delago e Francesca Marsaglia proveranno a confermarsi in discesa, mentre nel SuperG le frecce al nostro arco saranno numerose. Meno chance, invece, per quanto riguarda il reparto maschile, con il ko di Dominik Paris che toglie gran parte delle chance di ben figurare. IN TV – ... oasport

