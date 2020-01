Calendario Coppa Italia volley femminile 2020: orari quarti di finale, programma, tabellone, tv (Di lunedì 27 gennaio 2020) Mercoledì 29 gennaio si disputeranno i quarti di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile, alle ore 20.30 andranno in scena quattro partite da dentro o fuori: le vincitrici si qualificheranno alla Final Four in programma nel weekend del 1-2 febbraio al PalaYamamay di Busto Arsizio, le perdenti verranno naturalmente eliminate dal torneo a cui sono state ammesse le migliori otto squadre della Serie A1 al termine del girone d’andata. Conegliano è la grande favorita della vigilia, le Campionesse d’Italia procedono spedite in questa stagione e vogliono conquistare anche questo trofeo dopo aver già portato a casa SuperCoppa Italiana e Mondiale per Club: Paola Egonu e compagne non dovrebbero avere grossi contro Chieri. Novara si presenta da detentrice del trofeo ma Cristina Chirichella non possono permettersi di sottovalutare Monza anche se le brianzole non stanno ... oasport

