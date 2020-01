Calendario Coppa Italia calcio 2020: orari partite 28-29 gennaio, programma, tv, streaming (Di lunedì 27 gennaio 2020) Martedì e mercoledì torna la Coppa Italia 2019-2020, con i prossimi match in programma che metteranno a disposizione i pass per le semifinali della competizione. Dopo lo svolgimento delle prime due sfide andate in scena poco meno di una settimana fa nelle quali sono arrivate le vittorie di Juventus e Napoli, su Roma e Lazio, toccherà a Milan e Inter ospitare rispettivamente Torino e Fiorentina, in entrambi i casi San Siro. Martedì 28 gennaio i rossoneri proveranno a prolungare il periodo positivo sfidando i granta, mentre mercoledì 29 a scendere in campo saranno i nerazzurri di Antonio Conte contro una squadra dal rendimento altalenante come quella dei viola. I quarti di finale in programma questa settimana, Milan-Torino e Inter-Fiorentina, saranno trasmessi in diretta tv su Rai 1 ed in diretta streaming su Rai Play. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti in ... oasport

