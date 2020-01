Calciomercato, Politano-Napoli: fumata bianca vicina. Ipotesi scambio Paquetà-Bernardeschi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Matteo Politano al Napoli: affare concluso. Gli Azzurri pensano anche a Pinamonti e Petagna per l’attacco. La Roma aspetta Carles Perez. MILANO – Siamo entrati negli ultimi cinque giorni di mercato e gli affari iniziano ad infiammarsi. Matteo Politano al Napoli è ormai cosa fatta. L’esterno è pronto ad unirsi al gruppo dopo una prima parte di stagione all’Inter non fortunata. Gli Azzurri continuano la caccia al vice Milik e i nomi nuovi sono quelli di Pinamonti del Genoa e Petagna della Spal. Ipotesi scambio Milan-Juventus La cessione di Politano e l’arrivo di Eriksen dovrebbero chiudere il mercato dell’Inter. Conte ha chiesto un centrocampista solo in caso di partenza di Vecino. Chi, invece, è molto attivo in queste ultime ore è il Milan. I rossoneri sono al lavoro per ‘piazzare’ Paquetà e Rodriguez mentre per Piatek sembra ... newsmondo

FabrizioRomano : Matteo Politano al Napoli! Affare fatto come annunciato ieri da @DiMarzio: 2,5 milioni di prestito più 19 milioni d… - DiMarzio : #Napoli - #Politano: da quando il suo arrivo sfumò per 10 minuti a oggi, due anni dopo - DiMarzio : #Politano al @sscnapoli, lunedì confermate le visite mediche, tutti i dettagli tra club sistemati @SkySport #calciomercato -