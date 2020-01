Calciomercato Napoli, si lavora alla cessione di Younes: tre squadre su di lui (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Napoli, dopo la grande vittoria sulla Juventus, pensa a sfoltire la rosa: Amin Younes potrebbe cambiare maglia in questi giorni Il Napoli è tornato alla vittoria al San Paolo contro la Juventus ed ora pensa a sfoltire la rosa. Come riportato da Tuttosport c’è Amin Younes con la valigia in mano. L’esterno tedesco non trova spazio nella formazione di Gattuso. In pole c’è la Sampdoria, che potrebbe cedere Caprari al Sassuolo. Su Younes c’è anche l’interesse di Genoa e Torino. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

FabrizioRomano : Matteo Politano al Napoli! Affare fatto come annunciato ieri da @DiMarzio: 2,5 milioni di prestito più 19 milioni d… - DiMarzio : #Napoli - #Politano: da quando il suo arrivo sfumò per 10 minuti a oggi, due anni dopo - DiMarzio : #Napoli, #Mateta il nome nuovo per l'attacco -