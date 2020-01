Calciomercato Milan, accordo con il Siviglia per la cessione di Suso (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dalla Spagna confermano che Siviglia e club rossonero hanno praticamente definito il trasferimento del calciatore nella Liga. La formula: prestito per 18 mesi con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo solo se si verificheranno determinate condizioni. Il prezzo è stato fissato a 20/25 milioni di euro. fanpage

DiMarzio : #Milan-#Siviglia, trattativa per #Suso I dettagli ?? - MarcoBovicelli : Prestito di 18 mesi con diritto di riscatto (che può diventare obbligo a determinate condizioni): è questa la formu… - DiMarzio : #Milan, dall'incontro con l'agente di Piatek ai contatti che proseguono per Florentino: il punto ? -