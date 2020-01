Calciomercato Juventus: Kurzawa ha detto sì al trasferimento. Le ultime (Di lunedì 27 gennaio 2020) Countdown in casa Juventus per l’arrivo di Kurzawa: gli aggiornamenti sulla trattativa con il PSG per il difensore Layvin Kurzawa ha trovato un accordo con la Juventus per un contratto quadriennale. L’indiscrezione giunge dal sito dell’Equipe, che specifica come, tuttavia, i bianconeri non abbiano ancora raggiunto l’intesa col PSG. In Francia regna l’ottimismo in merito: lo scambio con i parigini che coinvolge anche Mattia De Sciglio è vicinissimo alla definizione. Il contratto del francese scadrà a giugno. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : Il #Cagliari aspetta #Pjaca, ultimi dettagli da risolvere tra giocatore e #Juventus | #Calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Scambio di giovani tra #Juventus e #Sampdoria: i dettagli - FabrizioRomano : La Juventus al lavoro per un’idea di scambio tra Kurzawa e De Sciglio con il PSG, possibilitá da valutare per la fa… -