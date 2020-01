Calciomercato Juventus, cessione definita: il giocatore resta in Serie A, l’ufficialità mercoledì (Di lunedì 27 gennaio 2020) Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, Juventus e Cagliari avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento di Pjaca in maglia rossoblù. Dopo un leggero intoppo, l’attaccante croato avrebbe trovato l’accordo totale con il club isolano. Risolte le ultime problematiche sull’ingaggio e attesa la fumata bianca, la quale potrebbe arrivare già nel giornata di mercoledì. Calciomercato Juventus, Emre Can in partenza: tiene banco il capitolo Allan Non solo Rakitic, la Juventus continua a seguire molto attentamente anche la possibilità di mettere le mani su Allan. Il centrocampista del Napoli, in leggera rottura con il club partenopeo, potrebbe decidere di raggiungere Sarri in bianconero già da gennaio. Leggi anche: Pagelle Napoli Juventus: si salva solo Ronaldo, tanti i flop! Trattativa complicata, specie da ... juvedipendenza

