Calabria | trionfo centrodestra con Santelli Ma la Lega non sfonda | Pd primo partito

Calabria - Jole Santelli nuova governatrice. Trionfo Forza Italia - telefona Berlusconi : "Parte la rivoluzione" : In Calabria vince Jole Santelli: dominio centrodestra alle regionali, con la candidata forzista che stacca nettamente Pippo Callipo del centrosinistra. Nella seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, la Santelli è al 50,9% mentre l'imprenditore scelto dal Pd si ferma al 31,3%. Molto ma

Regionali - proiezioni Emilia : Bonaccini è avanti - crollo M5S. Salvini : «Partita aperta». Calabria - Jole Santelli verso il trionfo : Stefano Bonaccini è in testa su Lucia Borgonzoni nella corsa per la presidenza dell'Emilia Romagna: per la seconda proiezione Rai ha il 49,7% dei voti, contro il 44,7% della rivale, una...

Regionali Calabria : per exit poll e proiezioni è trionfo centrodestra – I risultati in diretta live : Elezioni Regionali 2020 in diretta liveRegionali 2020 in Calabria: come e quando si vota, liste e candidati Si sono chiuse le urne di una competizione importante ma un po’ oscurata dall’altra sfida che avviene in queste ore, in Emilia Romagna. Dopo gli exit-poll, arriveranno le proiezioni e infine, pian piano i dati reali raccolti dal ministero dell’Interno. 01.05 – 27 gennaio - ...

Calabria - trionfo di Jole Santelli del centrodestra : I seggi sono ufficialmente chiusi e lo spoglio è già iniziato in tutta la Calabria. Per avere i risultati definiti sarà necessaria più di qualche ora, ma le prime proiezioni danno in netto vantaggio la candidata del centrodestra Jole Santelli sul candidato del centrosinistra Pippo Callipo.La proiezione delle 23.50 su SWG posiziona Jole Santelli al primo posto col 53,2%, mentre Pippo Callipo del centrosinistra si fermerebbe al 30,7%. Il ...

