Calabria, M5s beffato: non lo vota nemmeno chi ha preso il reddito di cittadinanza. Il dato clamoroso (Di lunedì 27 gennaio 2020) Che debacle per il Movimento 5 stelle. Non solo in Emilia Romagna ma anche in Calabria dove il partito fondato da Beppe Grillo a suon di Vaffa, ha preso meno voti dei beneficiari del reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del suo ex capo politico Luigi Di Maio - "aboliremo la povertà" è stato liberoquotidiano

Tommasolabate : Se confermate le proiezioni @La7tv, la Lega in Calabria perde 11 punti dalle Europee dell’anno scorso. I M5S quasi 20. #maratonamentana - repubblica : Risultati elezioni, in Emilia Bonaccini batte Borgonzoni. Salvini si consola: 'Dopo 70 anni c'è stata partita'. Zin… - petergomezblog : Elezioni Regionali, prima proiezione La7 swg: in Emilia Bonaccini in testa: 51,8%. Borgonzoni al 41,5%. Pd al 31,2,… -