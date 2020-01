Calabria, Jole Santelli nuova governatrice. Trionfo Forza Italia, telefona Berlusconi: "Parte la rivoluzione" (Di lunedì 27 gennaio 2020) In Calabria vince Jole Santelli: dominio centrodestra alle regionali, con la candidata forzista che stacca nettamente Pippo Callipo del centrosinistra. Nella seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, la Santelli è al 50,9% mentre l'imprenditore scelto dal Pd si ferma al 31,3%. Molto ma liberoquotidiano

