Calabria, giudice non deposita motivazioni della sentenza: liberi 5 condannati per mafia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Revocata la custodia cautelare in assenza del giudizio d’appello, mancando dopo un anno e mezzo ancora i motivi del verdetto di primo grado. Così sono tornati liberi cinque imputati di primo piano del processo nato dall’inchiesta “Costa Pulita”, una delle più importanti operazioni antimafia contro i clan del Vibonese. Il giudice non deposita le motivazioni della sentenza di condanna di primo grado, a quasi un anno e mezzo di distanza dal verdetto, e cinque imputati di primo piano del processo nato dall’inchiesta “Costa Pulita”, una delle più importanti operazioni antimafia di sempre contro i clan del Vibonese, scattata nell’aprile del 2016 ad opera della Dda di Catanzaro, lasciano il carcere per decorrenza del termine massimo di fase, in assenza della celebrazione, conseguente pronuncia, del giudizio d’appello. Il verdetto risale al 31 luglio 2018, del processo celebrato con rito ... limemagazine.eu

