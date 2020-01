Brescia, svastiche e insulti razzisti sulla vetrina di un bar: “Tr**a negra” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un’aggressione razzista ha avuto luogo in un bar di Rezzato, cittadina in provincia di Brescia, gestito da una ragazza italiana ma di origini marocchine. Nella notte tra 6 e 27 gennaio, la vetrina del locale è stata sfondata e sul pavimento è stata lasciata la scritta “negra”, con una svastica disegnata al contrario e offese sessiste. sulla vicenda indagano le forze dell’ordine. sulla pagina Facebook “Rezzato democratica” si legge: “Durante la scorsa notte ignoti si sono introdotti in un bar di Rezzato sfondando le vetrine e imbrattando i pavimenti con segni e scritte ingiuriose rivolte alla titolare. Segni che stridono con la giornata di oggi dedicata alla memoria delle vittime della Shoah e delle tremende conseguenze del razzismo innalzato a ideologia. Vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla titolare condannando con nettezza ... tpi

