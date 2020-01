Brasile | frane e inondazioni nello Stato di Minas Gerais | la tempesta fa almeno 40 morti

Tempesta in Brasile : inondazioni e frane in Minas Gerais - 44 morti e 19 dispersi : Si è aggravato il bilancio della violenta Tempesta che ha colpito il Brasile giovedì scorso: le autorità locali hanno reso noto che in Minas Gerais inondazioni e frane hanno provocato 44 morti, 19 dispersi, 12 feriti e quasi 17mila sfollati. L’Istituto meteorologico nazionale ha confermato che si è registrato un record di precipitazioni: sono state le più intense dall’inizio delle misurazioni, iniziate 110 anni fa.L'articolo ...

Maltempo in Brasile - frane e alluvioni nel sud-est : almeno 11 morti : Forti piogge hanno causato alluvioni e frane nel sud-est del Brasile, provocando la morte di almeno 11 persone. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, due persone sono morte venerdì a Belo Horizonte, la capitale dello stato di Minas Gerais, mentre altre 9 sono morte in tutto lo Stato. Si prevedono per oggi ulteriori precipitazioni nel Minas Gerais e in altre parti del Brasile, tra cui Rio de Janeiro e San Paolo.