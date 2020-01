Brasile, 53 morti per la tempesta di Minas Gerais: 17mila sfollati (Di lunedì 27 gennaio 2020) Brasile, 53 morti per la tempesta che ha colpito la zona di Minas Gerais: sono oltre 17mila gli sfollati Il bilancio delle vittime causato dalle piogge record nel sud-est del Brasile è salito a 53 domenica e i funzionari hanno espresso allarme per le continue tempeste. Almeno 44 persone erano morte nello stato del Minas … L'articolo Brasile, 53 morti per la tempesta di Minas Gerais: 17mila sfollati proviene da www.inews24.it. inews24

