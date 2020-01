Box Office Italia weekend 24 gennaio 2020: Figli incasso di esordio di € 1.400.000, Tolo Tolo chiude con 45 milioni, Me contro Te al secondo posto dopo 1917, Hammamet supera i 5 milioni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Box Office Italia weekend 24 gennaio 2020: Figli comincia con € 1,4 milioni. Me contro te film Italiano più visto, Tolo Tolo chiude con 45 milioni nella top 5 dei maggiori incassi Italiani di sempre. Hammamet supera i 5 milioni Superata la grande ondata di Zalone, che continua però a ottenere incassi degni di nota che per altri sarebbero celebrati come record, è arrivato “Figli” l’unico film Italiano di questa settimana, l’ultimo firmato da Mattia Torre per la regia di Giuseppe Bonito. L’esordio al Box Office Italia nel weekend del 24 gennaio 2020 è pari a 1,4 milioni per circa 86.300 presenze. Gli incassi della sorpresa “Me contro te” di Gianluca Leuzzi sono ancora i più alti della settimana dopo il primo posto ottenuto nel weekend del 17 gennaio 2020. Tolo Tolo incassa € 868.802 e scende in sesta posizione a distanza di un mese ... spettacoloitaliano

AlbertoFuschi : #BoxOfficeItalia weekend: #Figli comincia con € 1,4 milioni. #MecontroTe film italiano più visto, #ToloTolo chiude… - Wanderfuss : @_melancholiia @lexozac C'è il cast, il successo al box office, di critica e pubblico, il regista, e gli Oscar aman… - Think_movies : Box Office USA, “Bad Boys for Life” mantiene la testa della classifica seguito da “1917” -