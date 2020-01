Box Office Italia 2020, 1917 e Richard Jewell entrano nella Top Ten dell’anno (Di lunedì 27 gennaio 2020) Box Office Italia 2020 – I film più visti al cinema in Italia durante l’anno Il 2020 sarà sicuramente dominato da Checco Zalone e dal suo Tolo Tolo che in questa speciale classifica del Box Office Italia 2020 troveremo (probabilmente) sempre in testa. Ma quali sono i 10 film che hanno incassato di più in Italia durante l’anno? Ogni settimana l’articolo sarà aggiornato con le novità della classifica e alcune segnalazioni dei week-end. Aggiornamento 26/01: 2,8 milioni incassati nella settimana tra il 20 e il 26 gennaio da Me Contro Te il Film, seguiti da 1917 con 2,1 milioni e Figli con 1,4 milioni; Piccole Donne è quarto con 1,2 milioni, Tolo Tolo ottiene altri 1,2 milioni e Jojo Rabbit 1,13 milioni. nella classifica annuale da registrare gli ingressi di 1917 e Richard Jewell e le posizioni scalate da Piccole donne e Hammamet. Aggiornamenti ... dituttounpop

DrApocalypse : Box Office Italia, esordio da 2.1 milioni per #1917 - benissimo #Figli - badtasteit : #BadBoysforLife vince ancora il weekend e vola a 120 milioni | Box-Office USA - 3cinematographe : #MeControTePrimo, segue #Figli al #BoxOffice dei film italiani: -