Borussia Dortmund, agente Hakimi: «Bayern? Grande club, ma…» (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’agente di Hakimi, difensore in forza al Borussia Dortmund, ha commentato le voci riguardanti un interesse del Bayern Monaco Alejandro Camano, procuratore di Hakimi, allontana il proprio assistito dal Bayern Monaco. Almeno per il momento. Ecco l’intervento dell’agente del difensore del Borussia Dortmund a Sporx. «Il Bayern è un Grande club, ma non c’è mai stato alcun contatto con la società bavarese. Achraf sta molto bene al Borussia e si diverte a giocare insieme ai grandi calciatori che ci sono in rosa». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

