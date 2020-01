Bologna, Mihajlovic in ospedale per una terapia antivirale dopo il trapianto (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il tecnico dei rossoblù è stato nuovamente ricoverato per una terapia antivirale dopo il trapianto di midollo osseo. foxsports

repubblica : Salvini rompe il silenzio elettorale e attacca la consigliera di Bologna sulla cittadinanza onoraria a Mihajlovic.… - LegaSalvini : MIHAJLOVIC STA CON SALVINI? E LA CONSIGLIERA COMUNALE DI BOLOGNA CHIEDE IL RITIRO DELLA CITTADINANZA ONORARIA… - DiMarzio : #Bologna, le news su #Mihajlovic -