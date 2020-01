Bollo auto 2020: esenzione pagamento, ecco come stana il fisco (Di lunedì 27 gennaio 2020) Bollo auto 2020: esenzione pagamento, ecco come stana il fisco Non ci sono particolari novità da segnalare sul Bollo auto 2020: a livello nazionale si parla di una nuova modalità di pagamento, ma per i consumatori non cambierà nulla. A livello regionale, invece, ci sono possibilità di sconti e ulteriori esenzioni, ma solo per alcuni automobilisti e a determinate condizioni. Non resta che fare dunque un breve riepilogo sul Bollo auto 2020, ricordando che entro il 31 gennaio gli automobilisti saranno tenuti a pagare il Bollo scaduto nel mese di dicembre. Bollo auto 2020: pagamento tramite PagoPa Nel 2020 il pagamento del Bollo auto passerà per il circuito PagoPa. La novità non è così importante, soprattutto dal lato consumatore, che continuerà a versare l’imposta come ha sempre fatto, anche presso le delegazioni Aci che hanno dovuto di recente redigere una smentita che ... termometropolitico

Regione - Bollo auto : sconto del 10% per chi sceglie la domiciliazione bancaria : Riduzione del 10% dell’importo per i contribuenti che aderiranno alla domiciliazione bancaria per pagare la tassa auto mobilistica: a deciderlo la giunta regionale della Campania a favore di chi utilizzerà questa forma di pagamento a partire dal primo gennaio 2020 e se la richiesta perverrà entro il termine ultimo del 31 maggio 2020. Con successivo comunicato, a seguito della definizione degli aspetti tecnici e delle procedure operative con ...

Bollo auto in Lombardia - sconto del 15% per sempre per chi sceglie la domiciliazione bancaria : A partire da gennaio 2020 tutti gli auto mobilisti lombardi possono usufruire di uno sconto del 15 per cento sul costo del Bollo auto se scelgono di bancare con l'addebito diretto sul conto corrente. Lo sconto vale per sempre ed equivale a circa due mesi di Bollo gratis ogni anno. Ecco come effettuare la domiciliazione bancaria .Continua a leggere

Bollo auto 2020 : Regione Lombardia - importo sconto e pagamento : Bollo auto 2020 : Regione Lombardia , importo sconto e pagamento Ogni anno ritorna la storia dell’abolizione del Bollo auto , che puntualmente non si verifica mai. Tuttavia in alcune regioni si sta agendo per favorire gli auto mobilisti attraverso agevolazioni e sconti fiscali, in modo tale da ridurre il peso dell’imposta, se non del tutto, almeno in buona parte. È il caso della Lombardia , ad esempio, che offre uno sconto importante a ...

Bollo auto - dalle vetture ibride al noleggio a lungo termine : ecco cosa cambia davvero nel 2020 : Per molti è tempo di pagare il Bollo auto e ci si informa sulle novità dell’anno. Che non sono quelle promesse da molti siti web, ma non mancano. ecco quali sono

Bollo auto 2020 - il "festival" degli sconti (ma non per tutti) : a chi spettano : Nel 2020 ci sono novità sul metodo di pagamento, ma anche sconti sul Bollo auto . Una buona notizia per (alcuni)...

Super Bollo auto 2020 : calcolo pagamento - cavalli e lista auto più famose : Superbollo auto 2020 : calcolo pagamento , cavalli e lista auto più famose Il Superbollo auto è stato introdotto nel 2011 e dopo 9 anni possiamo dire che tale imposta ha penalizzato il mercato delle auto di lusso, nonché il comparto dei Suv. Il Superbollo auto , infatti, è un supplemento rispetto al bollo auto che si traduce in un pagamento di 20 euro in più per ogni kW di potenza superiore a 185 kW. Tuttavia bisogna tenere a mente anche l’anno ...

Bollo auto : sconti e novità per il 2020. Cosa cambia? : Anche la tassa meno amata dagli italiani nel 2020 si rinnova e porta con sè diversi cambiamenti. Tutto ciò che è bene sapere. Bollo auto (foto web) La prima buona notizia che porta con sè il 2020 riguarda gli sconti sul Bollo auto . Una bella novità che però non riguarda tutti gli auto mobilisti. E’ previsto, infatti, uno sconto del 50% per i possessori di auto e moto di interesse storico e collezionistico con ...

Bollo auto : sportelli ACI Napoli aperti anche di pomeriggio e il sabato mattina : Bollo auto : in vista della scadenza (venerdì 31 gennaio) gli sportelli dell’ACI Napoli sono aperti anche di pomeriggio e il sabato mattina . Scadenza Bollo auto . Venerdì 31 gennaio è l’ultimo giorno utile per rinnovare i Bolli auto scaduti a Dicembre 2019, relativi alle vetture di potenza superiore a 35 kw, se immatricolate dall’1/1/1998, o superiori a 9 hp se immatricolate fino al 31/12/1997. Per facilitare i pagamenti, l’ auto mobile ...

Aci Napoli - scadenza del Bollo auto : fino al 31 uffici aperti di pomeriggio e il sabato mattina : Venerdì 31 gennaio è l’ultimo giorno utile per rinnovare ibolli auto scaduti a dicembre 2019, relativi alle vetture di potenza superiore a 35 kw, se immatricolate dall’1/1/1998, o superiori a 9 hp se immatricolate fino al 31/12/1997. Per facilitare i pagamenti, l’ auto mobile Club Napoli ha potenziato i propri sportelli presso i quali è possibile richiedere anche assistenza e consulenza. L’ uffici o di riscossione delle Tasse ...

Bollo auto e Canone Rai : niente abolizione nel 2020 : niente sconti su Bollo auto e Canone Rai nel 2020 , che continueranno ad essere pagati dagli italiani come negli anni precedenti, per evitare lo spauracchio dell’aumento dell’IVA. Bollo auto e Canone Rai: da pagare nel 2020 Con la nuova legge di Bilancio appena approvata qualcuno aveva ipotizzato che nel 2020 alcune tasse importanti come quelle relative al Bollo dell’ auto o al Canone Rai potessero prevedere degli sconti, ma ...

Bollo auto e certificato di proprietà : cosa cambia per gli automobilisti nel 2020 : Debutta il Documento Unico di Circolazione. Novità anche per il Bollo auto : dal 1° gennaio il pagamento della tassa...

Bollo auto 2020 : pagamento e importo - arriva la precisazione ACI : Bollo auto 2020 : pagamento e importo , arriva la precisazione ACI La novità per il Bollo auto 2020 , lo abbiamo ribadito spesso nei nostri articoli, è il fatto che ormai il pagamento dell’imposta potrà avvenire solo ed esclusivamente tramite circuito PagoPA. Cosa cambia per i consumatori? Assolutamente nulla. E non cambiano nemmeno i posti dove poter effettuare il pagamento , comprese le delegazioni ACI. E proprio l’ auto mobile Club d’Italia ha ...

Bollo auto 2020 : pagamento e importo - arriva la precisazione ACI : Bollo auto 2020 : pagamento e importo , arriva la precisazione ACI La novità per il Bollo auto 2020 , lo abbiamo ribadito spesso nei nostri articoli, è il fatto che ormai il pagamento dell’imposta potrà avvenire solo ed esclusivamente tramite circuito PagoPA. Cosa cambia per i consumatori? Assolutamente nulla. E non cambiano nemmeno i posti dove poter effettuare il pagamento , comprese le delegazioni ACI. E proprio l’ auto mobile Club d’Italia ha ...

Bollo auto 2020 : calcolatore pagamento PagoPA - ecco come funziona : Bollo auto 2020 : calcolatore pagamento PagoPA , ecco come funziona L’unica novità per il Bollo auto 2020 è che il pagamento andrà fatto obbligatoriamente tramite il circuito PagoPA . Invero, per i contribuenti chiamati ogni anno a versare la tassa sull’ auto di proprietà non cambia assolutamente nulla. L’inizio dell’anno è tuttavia il periodo più utile per ricapitolare un po’ di informazioni utili sull’imposta, su come calcolarla e su quando ...

Bollo auto 2020 : esenzione con rottamazione Euro 4 - come averla : Bollo auto 2020: esenzione con rottamazione Euro 4, come averla Bollo auto 2020: in arrivo l’esenzione dalla tassa sulla proprietà dei veicoli per chi cambia il vecchio motociclo con un’altro Euro 4 o successivo. L’iniziativa però è ristretta ai cittadini liguri. iOS 14: iPhone compatibili e novità in arrivo. Il confronto con iOS 13 Bollo auto: l’iniziativa della Regione Liguria Con l’approvazione della manovra di Bilancio per il ...

madonielive : Poste Italiane – Pagamento bollo auto presso gli Uffici Postali - Paoblog : Non solo in Lombardia, quindi. Leggo che 'Chi paga il bollo auto in Campania può ottenere il 10% di sconto sull’imp… - Napoliflash24 : Bollo auto, la Regione vara la domiciliazione bancaria con riduzione del 10% della tariffa - -