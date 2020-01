Bolivia: la deforestazione vista dallo Spazio [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Questa immagine Copernicus Sentinel-2 mostra un’area nel Dipartimento di Santa Cruz in Bolivia, dove parte della foresta tropicale secca è stata eliminata per far posto all’agricoltura. A partire dagli anni ’80, l’area è stata rapidamente disboscata a causa di un grande sforzo per lo sviluppo agricolo in cui gli abitanti provenienti dalle alte pianure andine (la regione dell’Altopiano) sono stati trasferiti nelle pianure della Bolivia. I bassopiani relativamente piatti e le abbondanti piogge rendono la regione adatta all’agricoltura. Di fatto, il clima locale permette agli agricoltori di beneficiare di due stagioni di crescita. La regione è stata trasformata da fitta foresta, in una distesa modellata da territori agricoli. Questo metodo di deforestazione, comune in questa parte della Bolivia, è caratterizzato da schemi radiali che possono ... meteoweb.eu

