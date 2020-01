Blocco del traffico a Milano: stop alla circolazione martedì 28 gennaio (Di lunedì 27 gennaio 2020) martedì 28 gennaio tornerà in vigore il Blocco del traffico a Milano ed in altre otto province della Lombardia per limitare l’inquinamento dell’aria. Le misure antismog saranno attive nei comuni con più di 30 mila abitanti e in quelli che aderiscono di proprio iniziativa. La misura interesserà le province di Milano, Monza, Pavia, Bergamo, Como, Varese, Lodi, Cremona e Mantova. Le misure di primo livello si rivelano necessarie quando per cinque giorni si superano i livelli di soglia delle polveri sottili, fissati per 50 microgrammi ogni metro cubo d’aria. Blocco del traffico a Milano L’aggiornamento di domenica 26 gennaio ha registrato per sei giorni il superamento della soglia massima per la provincia di Monza e cinque a Milano, Lodi, Cremona, Mantova e Bergamo. La regione ha deciso di includere nel Blocco anche Varese, Como e Pavia, nonostante in queste province ... notizie

