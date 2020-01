Blackstone Consulting, la denuncia di chi ha investito: “Attività ecosostenibili con alti rendimenti? Tutto sparito, sede svuotata” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Una scrittura privata datata 19 ottobre 2007 per erogare un prestito del valore complessivo di 3 milioni alla società AP Service preceduta, il giorno innanzi, da un primo versamento tramite bonifico bancario da un milione di euro alla stessa AP Service. E poi l’emissione di undici assegni circolari da 10mila euro ciascuno sempre a favore della AP Service. E ancora la vendita di titoli quotati in Borsa, anche a tranche da 50mila euro per singola operazione, per ricavare immediatamente liquidità. Poi altri cinque bonifici bancari per un totale di altri 2 milioni di euro effettuati tra luglio del 2008 e dicembre del 2009. Con una lunga serie di atti dispositivi compiuti nel giro di due anni, una giornalista romana erede di una famiglia di imprenditori e nobili della Capitale, all’epoca ultrasettantenne, diede mandato alla filiale della banca nel cuore di Roma, dove aveva i suoi conti, di ... ilfattoquotidiano

