Biennale di Venezia, Roberto Cicutto sostituisce Paolo Baratta (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Biennale di Venezia cambia guida, il nuovo presidente nominato dal Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini ha infatti scelto Roberto Cicutto come successore di Paolo Baratta. Si concluderà così il secondo mandato dell’economista, che dopo aver già guidato la Biennale di Venezia dal 1998 al 2001 è poi tornato alla presidenza nel 2010 e l’ha mantenuta fino ad ora, nonostante già nel 2011 Forza Italia ne avesse richiesto la rimozione poi annullata a furor di popolo. Fondamentale in questo secondo mandato è stato il binomio con Alberto Barbera, che dal 2011 come direttore artistico della Mostra del Cinema l’ha fatta tornare ad essere un festival importante ed in grado di giocarsela con Cannes come appeal internazionale. I successi della presidenza Baratta sono notevoli anche dal punto di vista della Biennale d’Arte, le cui visite sono ... giornalettismo

