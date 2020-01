Biasin: Gattuso ribalta la Signora e regala una speranza alle inseguitrici della Juve (Di lunedì 27 gennaio 2020) Proprio nel giorno in cui Lazio e Inter hanno rallentato e la Juve sembrava avere di fronte una vittoria certa al San Paolo, e la volata allo scudetto, la domenica ci ha sorpresi. Lo scrive Fabrizio Biasin su Libero. “Gattuso ha ribaltato la Signora, ha regalato una soddisfazione a se stesso e una speranza alle inseguitrici dei bianconeri, troppo brutte per essere vere”. Ora è tutto nelle mani di Lazio e Inter, che sicuramente devono mettere in campo prestazioni diverse da quella di ieri, scrie. “Se la squadra di Inzaghi ha la sua bella scusante (era reduce da 11 successi di fila in serie A), quella di Conte si deve dare una mossa (5 pareggi nelle ultime 7 partite)”. L'articolo Biasin: Gattuso ribalta la Signora e regala una speranza alle inseguitrici della Juve ilNapolista. ilnapolista

