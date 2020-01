Benevento, è un film già visto: la soluzione che fa impazzire gli avversari (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – C’è un’immagine che si sta ripetendo con discreta frequenza nel campionato del Benevento. Racchiude un gesto tecnico che ai più attenti osservatori non sarà certo sfuggito anche nella trasferta di Cittadella. Quando Moncini ha gonfiato la rete festeggiando il suo primo gol con la maglia giallorossa, non ha fatto altro che completare una combinazione consolidata: cross dalla sinistra di Letizia, avversari colti alla sprovvista e campo tagliato in due. A quel punto sono due le possibili varianti per il finale: la conclusione a rete, o la torre di un compagno per un altro finalizzatore. Il terzino originario di Scampia si è già dilettato nell’avviare questo meccanismo varie volte dalla gara di andata con l’Entella, quando pescò Kragl sul secondo palo per il momentaneo 1-0. Una scena che si è poi rivista nel match ... anteprima24

Benevento film Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Benevento film